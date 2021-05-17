Фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск" откроется показами двух спектаклей

ТАСС, 17 мая. Фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск", который представит театральные постановки московских и региональных театров, а также выставочный проект, организованный совместно московским и иркутским музеем, пройдет в Иркутске с 17 по 23 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Откроют фестиваль спектакли-победители Пятого конкурса региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон", который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании "Полюс". 18 мая на сцене Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова состоятся показы сразу двух постановок: спектакля-победителя конкурса "Я нанял убийцу" Городского драматического театра Шарыпово в постановке режиссера Галины Зальцман и спектакля из шорт-листа конкурса - "Холстомер" режиссера Сергея Землянского Иркутского драматического театра", - рассказали в пресс-службе.

Хотя официальное открытие фестиваля состоится 18 мая, уже 17 мая в рамках смотра пройдет открытие выставки "Личная история" Московского музея современного искусства (ММОМА) в Художественном музее им. Сукачева. Гости увидят произведения портретного жанра из коллекции ММОМА, специально привезенные для фестиваля.

Экспозиция "Личная история", которая будет работать по 18 июля 2021 года, включила живопись, графику, скульптуру, а также фотографию и видеоарт. Помимо этого, в проект вошли работы из музея им. В. П. Сукачева. Как отметил исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, проект позволяет показать коллекцию современного искусства музейному зрителю Сибири, интегрировать ее как в исторический интерьер, так и в местный культурный ландшафт.

Далее в программе смотра запланированы показы спектакля Сергея Потапова "hyyma" Театра коренных малочисленных народов Севера "Гулун" из Якутска, постановки "Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин" театра "Поиск" из Лесосибирска. Представят свои постановки и московские коллективы. Так, Мастерская Брусникина покажет антиутопию в стихах "Сван" в режиссуре Юрия Квятковского, а театр "Балет Москва" - спектакль "Танцпол" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. В программу смотра вошел и спектакль для детей - "Сказка, которая не была написана" московского театра "Трикстер".

Кинопоказы, читки и концерт

Помимо этого, гости фестиваля смогут увидеть театральные работы в кинотеатрах в рамках проекта TheatreHD. Пройдут кинопоказы спектаклей парижского театра "Комеди Франсез" в режиссуре главы берлинского театра "Шаубюне" Томаса Остермайера, авангардиста Иво ван Хове и французского режиссера Стефана Брауншвейга. На площадке иркутского театра "Новая драма" запланированы читки современных русскоязычных пьес, отобранных в 2019 году экспертами конкурса драматургии "Кульминация". В формате театральных эскизов зрители смогут увидеть пьесы "Исчезнувший велосипедист" Константина Костенко, "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски и "Остаться нельзя уехать" Игоря Носовского.

В завершение фестиваля состоится премьера музыкально-поэтического вечера "Год без странствий" с участием пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. В программу концерта, посвященного Италии, вошли произведения Франческо Петрарки и Данте Алигьери, произведения русских поэтов об Италии, а также музыка из второго тома фортепианного цикла Ференца Листа "Годы странствий".

Для зрителей также подготовлена образовательная программа - лекции, мастер-классы и творческие встречи.

На фестивале выступят кинокритик Антон Долин, режиссер Юрий Квятковский, хореограф Константин Кейхель, заслуженный артист России Сергей Чонишвили и другие.

По словам арт-директора "Территории" Романа Должанского, фестиваль впервые приезжает в Иркутск. "Для меня особенно ценно участие в фестивале победителей и финалистов конкурса "Полюс. Золотой сезон", потому что идея "горизонтальных связей" между лучшими представителями театральной молодежи из разных регионов России - краеугольный камень всей деятельности фестиваля и фонда "Территория", - отметил он.

Фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск" - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства (ММОМА) и российской золотодобывающей компании "Полюс". Смотр призван содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль планировалось провести в 2020 году, но он дважды переносился из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.