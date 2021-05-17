Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин снял новый пластилиновый мультфильм "Песочница"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Классик отечественной анимации Гарри Бардин снял новый мультфильм "Песочница" в технике пластилиновой анимации о конфликте на детской площадке, картину планируется широко представить на российских и международных кинофестивалях. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Идея фильма возникла из моих размышлений последних лет на тему противостояния, конфликта. Не раскрывая подробностей сюжетной линии отмечу, что ситуация, которую проигрывают персонажи в песочнице, будет узнаваема многим: дети всегда "зеркалят" нас, взрослых, наше привычное поведение", - привели слова Бардина в пресс-службе.

Фильм стал тридцатым по счету в творческой биографии мультипликатора. Его хронометраж составляет 11 минут, мультфильм выполнен в технике пластилиновой анимации. По словам Бардина, картина снята на пленку, съемочный процесс проходил вручную. В качестве музыкального оформления автор использовал классическую музыку композиторов Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена.

Как уточнили в пресс-службе, мультфильм создавался на средства, собранные с помощью краудфандинга, а "Союзмультфильм" заключил договор со студией "Стайер", на которой велось производство картины, о ее продвижении на кинорынках и кинофестивалях. Директор киностудии Борис Машковцев назвал возможность поработать с классиком анимации Бардиным большой честью.

"Мы искренне восхищены трудолюбием и исключительным талантом Гарри Бардина, который продолжает раскрываться новыми гранями. Важно и то, что новое поколение детей сможет увидеть работу признанного мастера, в которой отражается современность. Это создает ту самую связь поколений, с помощью которой передается накопленная десятилетиями мудрость отечественной анимации", - поделился он.

Режиссер Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году, где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных призами разных фестивалей, в том числе пятью призами национальной кинопремии "Ника" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. В своей работе он использует разнообразные материалы и техники мультипликации.