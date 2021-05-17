В Петрозаводске начал работу XXV Всероссийский библиоконгресс

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 мая. /ТАСС/. Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА) начала работу в Петрозаводске. Основной задачей библиоконгресса станет поиск путей реализации утвержденной в марте 2021 года правительством РФ стратегии развития библиотек до 2030 года, сообщил журналистам президент РБА Михаил Афанасьев.

"Стратегия принята, есть документ. <…> Теперь нужно сделать так, чтобы это стало частью нашей жизни. Мы взяли на себя ответственность сказать, что вот такой должна быть библиотека. Теперь мы должны взять на себя ответственность сделать библиотеку именно такой. Этому и будет посвящен конгресс: разработке конкретных мероприятий, путей реализации высоких целей, которые мы поставили", - сказал он.

По словам Афанасьева, в основе стратегии лежат три фундаментальные цели. Это обеспечение всеобщего и равного доступа к информационным ресурсам библиотечного фонда, сохранение культурного наследия, а также отражение современных потребностей жизни в работе библиотечной сети.

"У нас в стране 1,7 млрд томов книг. Это ценность необыкновенная. Нужно, чтобы она была доступна и сохранилась следующим поколениям. И, наконец, библиотека должна быть живой, отвечать на те потребности, которые есть у людей", - отметил глава РБА.

В программе библиоконгресса, который завершится 20 мая, два пленарных заседания, а также заседание правления ассоциации. В ходе работы конференции состоятся более 25 секций, круглых столов, где обсудят вопросы библиотечного дела, поддержки чтения, развития книгораспространения и книжной торговли. По итогам конференции будет объявлен город, который в 2022 году получит статус библиотечной столицы России, и где состоится следующий библиоконгресс.

"Здесь, в Петрозаводске, есть богатый, чрезвычайно интересный опыт и создания модельных библиотек, и национальная библиотека, которая, сколько я ее знаю, всегда была образцом для других библиотек по тому качеству работы, что в ней есть. Наконец, здесь работают профессионалы, и здесь есть богатые культурные традиции", - подытожил Афанасьев.