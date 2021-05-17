Умер режиссер Николай Малецкий

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий умер на 76-м году жизни. Об этом в понедельник сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича. <...> Приносим соболезнования родным и близким Николая Леонидовича", - говорится в сообщении.

Малецкий является режиссером таких фильмов, как "Побег из дворца", "Такая она - игра", "Будем ждать, возвращайся…", "Мелодрама с покушением на убийство", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Вершина Визбора", "Фазис поднимает паруса", "Первые в истории", "Виктор Языков. Ветер перемен", "Юрий Семин. Двенадцатый игрок" и других. Преподавал теорию и практику монтажа во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) с 1997 по 2003 год. С 2004 года преподавал режиссуру кино и телевидения в институте телевидения.