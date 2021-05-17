В Подмосковье появится яблоневый сад к 190-летию усадьбы Достоевских

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Плодовый сад, в котором почитатели творчества Ф. М. Достоевского высадят 130 яблонь исторических сортов, появится в год 200-летия со дня рождения писателя и к 190-летию усадьбы Достоевских в деревне Даровое Московской области. Закладка сада пройдет в рамках ежегодного фестиваля "Антоновские яблоки", сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства культуры.

"В год 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского и 190-летия усадьбы Достоевских, во Всемирный день культурного разнообразия в деревне Даровое появится коллекционный плодовый сад. Друзья музеев Коломенского посада, любители знаменитой коломенской пастилы 21 мая посадят в Даровом 130 яблонь исторических сортов. <…> Даровое - имение семьи Достоевских, в котором писатель провел детство. Яблоневый сад занимал почти 5 га, большие сады были и в соседних усадьбах", - говорится в сообщении.

Сад близ Дарового сформируется из старинных русских сортов яблонь, груш, вишен и слив, которые выращивали в русских садах в XIX веке. Ухаживать за садом будут по традиционным технологиям садоводства и огородничества. Он станет биосадом - живой экосистемой, интересной местным жителям и туристам. Урожай яблок пойдет на производство пастилы, которую так любил Достоевский. Сад станет началом большого проекта по воссозданию традиционного землепользования в имении писателя.