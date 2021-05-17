Платоновский фестиваль впервые представит в Воронеже картины художников "Бубнового валета"

ВОРОНЕЖ, 17 мая. /ТАСС/. Организаторы Международного Платоновского фестиваля искусств впервые выставят в Воронеже картины художников творческого объединения "Бубновый валет" начала XX века. В него входили основатели русского авангарда Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Петр Кончаловский, Василий Кандинский, сообщила журналистам пресс-служба фестиваля.

"Платоновский фестиваль впервые в Воронеже представляет выставку произведений художников "Бубнового валета" - творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. В экспозицию войдут работы М. Ларионова, Н. Гончаровой, А. Лентулова, "сезанистов" И. Машкова, П. Кончаловского, А. Куприна, абстракционистов В. Кандинского, А. Экстер, супрематиста А. Клюна - художников, составивших одну из ярчайших страниц русского искусства", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, выставка будет работать в дни фестиваля в Воронежском областном художественном музее имени И. Крамского. Для нее представят картины семь российских музеев, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Ярославский и Тульский художественные музеи.

Общество "Бубновый валет" существовало в России с 1911 по 1917 годы, это было объединение художников раннего авангарда, ее основателями выступали Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова, которые отрицали традиции академизма и реализма XIX века, но приветствовали постимпрессионизм, фовизма и кубизма.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, на фестивале также будут работать выставки "Аркадий Шейхет. Свидетель времени. Фотографии 1924 - 1940" о главном фотографе журнала "Огонек" тех лет и художественная выставка "Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись".

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), он проводился ежегодно в течение двух недель в июне. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль впервые прошел в сентябре и без участия иностранных артистов. В 2021 году фестиваль пройдет в трех частях: с 3 по 20 июня заявлена российская программа, с 4 по 17 сентября - зарубежная. Кроме того, в виде спецпроекта фестиваля 16 и 17 апреля в Воронеже впервые выступила труппа Большого театра с балетом "Укрощение строптивой".

Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература".