В павильоне Катальной горки в Ораниенбауме создадут музей об императорских забавах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" планирует открыть в павильоне Катальной горки в Ораниенбауме музей "Государевы потехи", который продолжит тему экспозиции, созданной ранее в Петродворце. Как сообщила журналистам генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, в павильоне завершается реставрация интерьеров, параллельно разрабатывается концепция будущего музея.

Первый музей "Государевы потехи" открылся в Петергофе в 2014 году в одном из Кавалерских домов в форме интерактивного проекта с рассказом о наиболее известных увлечениях русских царей - фонтанах и фейерверках, театре, строительстве дворцов и других императорских забавах.

"Катальная горка - фасад отреставрирован, уже сняты леса, идет внутренняя отделка. И мы надеемся к будущему году открыть второй этаж, и внизу в большом подвальном цокольном этаже Катальной горки уже создается концепция музея "Государевы потехи - 2". <...> Мы разрабатываем концепцию, она почти готова, вскоре начнется разработка рабочих чертежей, и мы надеемся этот музей тоже открыть, и он будет таким же привлекательным, как "Государевы потехи" в Петергофе", - сказала Кальницкая.

Она добавила, что в музее будут представлены царские потехи, которые не отражены в петергофском музее - охота, балы и другие. По информации пресс-службы музея-заповедника, открытие павильона для посетителей запланировано на май 2022 года.

Павильон Катальной горки, один из самых известных архитектурных памятников Ораниенбаума (входит в комплекс ГМЗ "Петергоф"), был построен в 1762-1774 гг. по проекту архитектора Антонио Ринальди. Комплекс Катальной горы, помимо павильона, включал скаты и крытые галереи-колоннады протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. От сооружений сохранился только павильон, где императрица Екатерина II проводила торжественные обеды и приемы, в том числе и для иностранных послов.

Реставрация павильона велась в несколько этапов на протяжении многих лет. Во время последней реставрации с марта 2019 года отремонтирована кровля, отреставрированы балюстрада, штукатурный слой фасадов и другие элементы, продолжается реставрация интерьеров.