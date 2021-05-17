Путин направил приветствие участникам Международного фестиваля военного кино имени Озерова

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, который проходит с 17 по 22 мая. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Важно, что в последние годы многие кинематографисты - как опытные мастера, так и молодые режиссеры - все чаще обращаются к теме подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. Фильмы, рассказывающие о беспримерном мужестве тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, освободил Европу и мир от жестокого врага, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о ратных, героических страницах нашей истории. И потому миссия вашего фестиваля, который знакомит профессионалов и зрителей с лучшими кинолентами о войне, благородна и востребована", - отметил Путин.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010 вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились известные деятели киноискусства Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.