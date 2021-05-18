Манижа выступит в первом полуфинале конкурса "Евровидение"

РОТТЕРДАМ, 18 мая. /ТАСС/. Российская певица Манижа во вторник поборется за право выхода в финал международного песенного конкурса "Евровидение" в Роттердаме на арене "Ахой" (Ahoy). Артистка выйдет на сцену под номером 3, согласно порядку, определенному организаторами.

Манижа выступит с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она появится на сцене в огромном платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка выйдет из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне.

На фоновом экране ей будут подпевать женщины разного возраста - представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".

Вместе с Манижей в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты. Австралия выступит в дистанционном формате: делегация не смогла прибыть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса.

Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран. Второй полуфинал состоится 20 мая. В финал, который запланирован на 22 мая, выйдут по 10 участников каждого полуфинала. Автоматически финалистами становятся представители стран "Большой пятерки" "Евровидения" (стран - основательниц конкурса) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, - Нидерландов.

65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). По сообщению организаторов, на конкурсные мероприятия будут допущены максимум 3,5 тыс. зрителей, что составляет 20% вместимости арены "Ахой". Состязание в России будет транслировать Первый канал.