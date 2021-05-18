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Умер итальянский певец Франко Баттиато

Ему было 76 лет
Франко Баттиато EPA/CLAUDIO ONORATI
Описание
Франко Баттиато
© EPA/CLAUDIO ONORATI

РИМ, 18 мая. /ТАСС/. Итальянский композитор, певец, музыкант, режиссер Франко Баттиато умер после долгой болезни в возрасте 76 лет. Об этом во вторник сообщила газета La Repubblica со ссылкой на его семью.

По ее данным, он умер у себя дома на Сицилии.

За свою долгую карьеру он успел поработать в самых разнообразных жанрах. В 1984 году вместе с певицей Аличе представлял Италию на международном конкурсе "Евровидение", заняв пятое место. В 2000-х годах снял три фильма, затем занялся живописью. Ему принадлежит серия альбомов с записью оригинальных кавер-версий песен Фабрицио Де Андре и Rolling Stones.

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