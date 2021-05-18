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Евровидение - 2021

Манижа ответит на вопросы пользователей "Одноклассников"

Также певица поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале "Евровидения"

Певица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе "Евровидение", 20 мая во время прямого эфира шоу "ОК на связи!" ответит на несколько вопросов пользователей "Одноклассников" и поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале. Об этом говорится во вторник в сообщении социальной сети.

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Биография Манижи
Биография Манижи

Также к старту конкурса "Одноклассники" запустят отдельную ленту в разделе "Рекомендации", куда будут попадать все новости о "Евровидении" от официальных групп СМИ в соцсети. 

Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") выступит в первом полуфинале 18 мая под третьим номером. 

Трансляции полуфиналов и финала "Евровидения" можно посмотреть на любом устройстве в официальных группах Первого канала в "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Теги
РоссияЕвровидение - 2021
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