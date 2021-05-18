Ремонт здания государственной филармонии в Карелии начнется после 2022 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Карелии намерены провести масштабную реконструкцию одной из главных концертных площадок Петрозаводска - здания Карельской государственной филармонии - в течение ближайших четырех лет. Планируется, что работы стоимостью около 1 млрд рублей начнутся в концертном сезоне 2022-2023 и продлятся в течение двух-трех лет, сообщила ТАСС директор филармонии Ирина Устинова.

"[После экспертизы], в мае, получим готовый проект, что станет главным основанием для получения финансирования на 2022 год из федерального бюджета. Следующий сезон, еще отработав в этом здании, мы сможем уйти в реконструкцию летом", - сказала собеседница агентства, уточнив, что стоимость работ, которые, по прогнозам, продлятся два-три года, предварительно оценивается в сумму около 1 млрд рублей.

В ходе работ здание концертной организации будет полностью реконструировано. Планируется полная замена коммуникаций, расширение концертных и репетиционных площадей за счет пристройки еще одного зала, а также переоборудование помещений под нужды маломобильных граждан. По словам Устиновой, филармония уже много лет нуждается в расширении площадей и сейчас, когда власти Карелии решили вопрос с отдельным зданием для театра драмы республики "Творческая мастерская" (театр находится в одном здании с филармонией, но в 2020 году правительство республики выкупило для него бывший Дом культуры Онежского тракторного завода, его также предстоит реконструировать) у концертных коллективов, в том числе у двух оркестров - симфонического и оркестра народных инструментов "Онего" - появится возможность репетировать и заниматься индивидуально.

"Сейчас зачастую, когда у оркестра есть потребность репетировать по группам, заниматься индивидуально, делать это негде. Есть большой зал, буквально один-два кабинета и гримерка. Увеличится количество таких помещений, где можно будет репетировать, причем не только оркестрантам, но и отделу музыкального просвещения, его солистам. У нас есть камерный мужской хор, который сейчас ютится повсюду, ему нужно приспосабливаться к помещениям. Для них тоже предусмотрено дополнительное репетиционное место. Предусмотрены также нормальные артистические гримерки, в которых будут стоять инструменты", - рассказала Ирина Устинова.

После реконструкции у филармонии увеличится количество концертных залов с двух до трех. В проекте заложена пристройка, где появится камерный зал на 135-140 человек для проведения концертов камерной музыки. Кроме того, сохранится зал для проведения детских концертов: его оборудуют специальной мебелью и техникой. Большой зал филармонии будет улучшен акустически: для этого будет изменена высота потолка и форма балкона. Также площадку обеспечат комплектном электронной акустики, которая будет улучшать звучание в местах "акустических провалов" - карельская филармония в Петрозаводске находится в здании бывшего Дома политпросвещения, поэтому зал изначально приспособлен для устных выступлений, а не музыкальных программ.

За счет расширения репетиционных площадей в здании должны появится три концертных фойе, будет встроен лифт. В филармонии появится место для арт-кафе, которое уже будет оборудовано для работы. "Предусмотрена небольшая сцена, инструмент, чтобы кафе-ресторан был музыкальным, вся инфраструктура для того, чтобы заниматься приготовлением пищи. Конечно, будут предусмотрены и технические помещения. Что важно и для артистов, и для персонала, будет предусмотрен отдельный вход, потому что сейчас днем все заходят через центральную дверь - артисты, сотрудники, публика", - добавила директор Карельской филармонии.