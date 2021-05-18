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Денис Мацуев впервые исполнит концерт классической и джазовой музыки в Грозном

Мероприятие пройдет 29 мая

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев 29 мая впервые исполнит концерт классической и джазовой музыки в Грозном во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Всемирно известный пианист, народный артист России Денис Мацуев 29 мая в 17:00 представит концертную программу "Классика и джаз". В этот вечер во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева прозвучат не только классические произведения, ставшие визитной карточкой народного артиста России, но и джазовые стандарты, в том числе в обработке самого Мацуева. С маэстро выступят также знаменитые коллеги", - рассказали в пресс-службе.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичЧечня
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