В Петербурге представили копию панорамы Транссиба, показанную в 1900 году в Париже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Виртуальную копию почти километровой панорамы с изображением видов Транссибирской магистрали, которую в качестве аттракциона показывали на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, представили в Центральном музее железнодорожного транспорта России в Санкт-Петербурге. Новую экспозицию с почти двумя сотнями фотографий и экспонатов, рассказывающих об участии министерства путей сообщения в этом событии начала XX века, открыли к Международному дню музеев.

Одним из примечательных экспонатов стала электронная копия грандиозной 942-метровой панорамы, созданной Павлом Пясецким. "Это акварельное полотно было написано с 1894 по 1903 годы и экспонировалось в Париже немножко не оконченным, но очень интересным аттракционом: специально прокручивалось сквозь окна вагонов, а у пассажиров создавалась иллюзия, что они проезжают по Транссибу", - рассказала ТАСС заместитель директора музея по науке Людмила Ласточкина. В настоящее время панорама хранится в Государственном Эрмитаже.

На выставке представлен и фрагмент пролетного строения Троицкого моста через Неву. "Именно мост Александра III в Париже и Троицкий мост в Петербурге являются мостами-побратимами. Они строились в преддверии Всемирной выставки в Париже <…> и являются символами российско-французской дружбы", - отметила собеседница агентства.

Посетители музея также смогут увидеть воссозданную экспозицию выдающегося русского инженера Николая Белелюбского, который был индивидуальным экспонентом на выставке 1900 года. "Сохранилась подлинная фотография, и по ней мы восстановили эту экспозицию, но с теми подлинными моделями мостов, которые Белелюбский представлял в Париже", - рассказала замдиректора музея.

"Наша новая музейная экспозиция, центром которой является металлическая модель Эйфелевой башни, благодаря уникальным фотографиям из фондов музея погружает нас в атмосферу Парижа XX века. Она включает в себя более 200 подлинных фотографий и музейных предметов, которые уже 120 лет хранятся в нашем музее - одном из старейших научно-технических музеев мира", - сказала Ласточкина.

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ был основан в 1813 году для хранения моделей важнейших сооружений в России и других землях при Институте Корпуса инженеров путей сообщения. В 1902 году в Санкт-Петербурге специально для музея было построено здание на Садовой улице, дом 50, в котором открылся Музей ведомства путей сообщения имени императора Николая I как памятник основателю железных дорог России. В период после 1918 музей неоднократно закрывался, с 18 мая 1948 года он постоянно принимает посетителей. С 2004 года полномочия учредителя музея осуществляет Федеральное агентство железнодорожного транспорта.