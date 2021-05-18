Театр "Практика" переедет в пространство Музея Москвы в июле

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Музей Москвы и театр "Практика" откроют постоянно действующую многофункциональную площадку в июле. Сотрудничество институций начнется с фестиваля премьер театра, сообщила директор "Практики" Елена Кузьмакова на пресс-конференции в ТАСС.

"Театр планирует погружаться в площадки Музея Москвы с начала июля, с первых чисел, поскольку это будет многоступенчатый переезд. И помимо того, что мы выходим в новое для себя сценическое пространство, существует еще и художественно-постановочные части, декорации, костюмы, которые также займут часть помещений Музея Москвы. Это начнется, конечно, раньше - с начала июля", - сказала она.

По словам Кузьмаковой, в музее 13 июля стартует фестиваль премьер театра "Практика". Смотр откроется первым публичным показом спектакля Юрия Квятковского и Анастасии Великородной "ЧПР", посвященного исчезающим и недавно появившимся профессиям. В рамках фестиваля до конца лета будут показаны премьеры театра сезона 20/21: "В кольцах" и "Поле" Марины Брусникиной, "Созвездия" Александра Алябьева и "Lorem Ipsum" Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной.

Как рассказала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, у музея и театра уже был опыт совместной работы. "Здесь есть интересный аспект, музеи классические - пространство сохранения культурного наследия, и кажется, что театр в этом отношении абсолютно музею противоречит, театр - это место концентрации эмоций. Мне кажется, эта тенденция движения навстречу музея и театра связана ровно с тем, что музею эти эмоции очень нужны. И нам как городскому музею, рассказывающему и про городское пространство и жителей города, театральный язык очень нужен", - подчеркнула она.

Она пояснила, что с лета театр будет "обживать" пространство лектория. "Лекторий, который раньше был офицерским залом, мы сначала перекрасили в черный цвет, а потом решили полностью оснастить как многофункциональную театральную площадку, позволяющую делать разные сценические решения", - отметила она. Зал рассчитан на 165 мест, и, по словам Трапковой, количество мест при 50% заполняемости соответствует 100% мест на нынешней площадке театра. В дальнейшем, добавила директор музея, будет задействовано пространство второго корпуса, где раньше, когда зданием владело Министерство обороны РФ, располагались ремонтные мастерские гаража генштаба Минобороны. "Уникальный двор, пьяцца, не типичная для Москвы, является пространством притяжения для уличного театра", - сказала она.

В свою очередь, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина отметила, что на новой площадке театр представит и новые премьеры. Так, в сезоне 2021/22 будут показаны проекты режиссеров Дмитрия Мелкина, Майи Дороженко, Валерии Сурковой, Алексея Мартынова, Евгении Беркович, Егора Матвеева, Алексея Золотовицкого и других.