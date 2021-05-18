Песни и стихи про сирень вновь прозвучат на фестивале в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Песни и стихи про сирень вновь прозвучат в Липецкой области на ежегодном туристическом фестивале "Сиреневый рай". Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что праздник состоится 22 мая на базе Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции в Становлянском районе. "Прозвучат стихи и песни, посвященные сирени, садоводов ждут саженцы декоративных растений и советы опытных специалистов по уходу за сиренью", - сказал Артамонов. По его словам, крупнейший в мире дендрарий во время фестиваля посещают несколько тысяч гостей, и в таком формате лесостепная опытно-селекционная станция, созданная в 1924 году, проводит торжества уже не первый год. "Дендрологический парк - это уникальный уголок природы и истории, и каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, в рамках фестиваля гостей также будут ждать гастрономические ряды, где местные фермеры предложат свои продукты. Авторские изделия будут продаваться в сувенирных лавках, а для любителей селфи организуют тематическую "сиреневую фотозону". Праздник начнется в 11:00 мск, и весь день по дендропарку будут проводить экскурсии. "Гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению романовской игрушки и традиционной тряпичной куклы, освоить азы живописи, также посетителей ждут конкурсы - декоративно-прикладной и кондитерский", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что заповедник насчитывает свыше 2 тыс. видов, форм, сортов и разновидностей деревьев и кустарников дендрофлоры. "Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, тоже были выращены в Становлянском районе", - заключили в пресс-службе. -