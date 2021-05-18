Первый Всероссийский фестиваль балета пройдет в Калуге в августе

ТАСС, 18 мая. Всероссийский хореографический фестиваль "Лето грации", в рамках которого выступят артисты Московского академического театра "Русский балет" и Имперского русского балета, впервые пройдет в Калуге с 3 по 7 августа. Мероприятия приурочат к празднованию 650-летия областного центра, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В рамках празднования 650-летия Калуги с 3 по 7 августа в областном центре состоится I Всероссийский хореографический фестиваль "Лето грации". Такого уровня хореографические фестивали в регионе еще не проводились. В настоящее время имеются договоренности с известными балетными труппами России, среди которых, например, Московский областной государственный академический театр "Русский балет" под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и Имперский русский балет под руководством заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды", - сказала собеседница агентства.

В этом году сценической площадкой фестиваля станет открытая концертная сцена "Гостиный двор" Калужской областной филармонии, расположенная в исторической части города. "Фестиваль будет проводиться ежегодно в первой половине августа. В перспективе мы планируем сделать его международным, с привлечением хореографических коллективов стран СНГ и других государств, проявивших интерес к данному событию", - сообщили в правительстве региона.