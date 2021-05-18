"Землетрясение" Сарика Андреасяна выйдет на Netflix

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фильмы "Землетрясение" Сарика Андреасяна, "Королева" Таисии Игуменцевой и другие появятся на американском стриминговом видеосервисе Netflix. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Марс медиа".

"Пять фильмов нашей компании проданы на Netflix", - сообщили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, сервис приобрел драмы "Землетрясение" Сарика Андреасяна, "Ивановы" Александра Кириенко с Владимиром Меньшовым и Натальей Ткаченко, комедии "Королева" Таисии Игуменцевой, "Спасибо, папа" Грачья Кешишяна, а также военный фильм "Приказ "Уничтожить" Константина Статского.

Картины будут доступны на сервисе для России и стран СНГ.