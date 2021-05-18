Эрмитаж покажет средневековое искусство Центральной Италии из Национальной галереи Умбрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл во вторник в Николаевском зале Зимнего дворца выставку произведений из Национальной галереи Умбрии, посвященную средневековому искусству Центральной Италии. Как сообщили в пресс-службе музея, выставка будет доступна посетителям с 19 мая по 15 августа.

"Для выставки в Эрмитаже выбраны наиболее показательные и знаковые произведения Умбрии и Тосканы, отражающие различные грани итальянского искусства XIII-XV веков: одночастные иконы и полиптихи, уникальные ранние образцы алтарных преград и прецессионные кресты. XIV век иллюстрируется иконой знаменитого мастера Проторенессанса Дуччо ди Буонинсенья "Мадонна с младенцем" (1300-1305), а также работами Мариотто ди Нардо, Таддео ди Бартоло и Джентиле да Фабриано. В состав выставки также войдут произведения полихромной и мраморной скульптуры, в том числе одного из знаменитых мастеров Арнольфо ди Камбио", - сообщили в пресс-службе.

На выставке показано около 40 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XIII - начала XV века, которые иллюстрируют развитие художественных школ Центральной Италии. Как отметили в пресс-служба Эрмитажа, в российских музеях подобные произведения редки, поэтому совместный проект Государственного Эрмитажа и Национальной галереи Умбрии имеет большое значение. "Уникальные алтари и предметы светского искусства еще никогда в таком значительном составе не покидали стен музея и не выезжали далеко за пределы Перуджи", - сообщили представители музея.