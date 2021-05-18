Умер Владимир Федоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Актер Владимир Федоров, сыгравший роль Черномора в экранизации поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила", умер на 83-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова.

"Сегодня пришла печальная весть - не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл", - говорится в сообщении.

Владимир Федоров родился в 1939 году. В 1964 году он окончил МИФИ. Первой работой Федорова в кино стала роль колдуна Черномора в "Руслане и Людмиле". Он также сыграл в фильмах "Через тернии к звездам", "После дождичка в четверг", "Черная стрела", "Дикая охота короля Стаха", "Легенда о Тиле". Федоров играл в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, в театре "У Никитских ворот", в МХТ имени А. П. Чехова.