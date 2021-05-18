Иностранные журналисты высоко оценили выступление Манижи в полуфинале "Евровидения"

РОТТЕРДАМ, 18 мая. /ТАСС/. Выступление российской представительницы на международном песенном конкурсе "Евровидение" Манижи в полуфинале стало полноценной заявкой на выход в финал. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС корреспонденты зарубежных СМИ, освещающие смотр в Роттердаме.

Манижа вышла на сцену под номером 3 с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она появилась в платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка вышла из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне.

"Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму", - отметила испанская журналистка Клара де Брубокс.

Эстонские корреспонденты также выразили поддержку российской конкурсантке. "Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передает энергетику сильной русской женщины", - подчеркнул журналист портала Limon Эдгар Гергель.

"Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед Манижа!" - сказала хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

Журналисты смотрят шоу по трансляции в пресс-центре. Организаторы запретили им приобретать билеты и присутствовать с публикой в зале, чтобы избежать заражения коронавирусом и его распространения среди других регулярных участников мероприятия и делегаций.