Манижа прошла в финал "Евровидения"

РОТТЕРДАМ, 19 мая. /ТАСС/. Представительница РФ Манижа прошла в финал конкурса "Евровидение-2021". Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме.

"В финал прошла Россия", - объявили ведущие.

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран - участниц полуфинала.

В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут 10 участников. Автоматически финалистами становятся представители стран "Большой пятерки" "Евровидения" (стран - основательниц конкурса) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, - Нидерландов.