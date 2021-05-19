Театр имени Вахтангова издал книги к своему столетию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова к своему 100-летию совместно с издательством "Театралис" выпустил книги "Вахтанговцы после Вахтангова", "Наш Этуш" и "Если б я не была актрисой...", презентация которых состоится в среду на сцене "Арт-кафе". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня в уютном пространстве "Арт-кафе" состоится презентация книг, изданных Вахтанговским театром совместно с издательством "Театралис" к своему вековому юбилею, который будет отмечаться 13 ноября этого года", - сказала Кузьмина.

Юбилейные издания

Перечень юбилейных изданий она начала с двухтомника Владислава Иванова и Анны Бруссер "Вахтанговцы после Вахтангова", который был выпущен в 2020 году.

"Издание основано на личных (часто домашних) архивах первого поколения вахтанговцев. В него вошли письма, дневники, записи, выступления, раскрывающие жизнь Третьей студии, а затем Театра имени Евгения Вахтангова в 1920-1930-е годы. Отстаивая право на самостоятельное продолжение дела Вахтангова, студийцы были вынуждены постоянно решать вопрос о наследии учителя, о том, что значит быть вахтанговцами. Книга восхищает своей человеческой простотой и профессиональной сложностью. Не случайно, это уникальное издание стало лауреатом премии "Театральный роман" 2020 года", - отметила пресс-атташе.

Следующим юбилейным изданием она назвала книгу "Наш Этуш. Народный артист СССР в воспоминаниях друзей, коллег, учеников, родных и близких", которая также была издана в 2020 году. Автор идеи и составитель - вдова артиста Елена Этуш. Литературная запись и обработка текста Ольги Белан.

"Корифей вахтанговской сцены, выдающийся актер кино, фронтовик и герой Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет занимавший пост ректора Театрального института имени Бориса Щукина, хранитель и продолжатель вахтанговских традиций - все это народный артист СССР Владимир Этуш", - определила содержание издания собеседница агентства.

По ее словам, работа над книгой началась буквально через пару месяцев после ухода Владимира Абрамовича из жизни. "В ней собраны эссе, написанные людьми разных возрастов и профессий, всем им довелось общаться, работать, отдыхать, а кому-то и дружить с Этушем в разные периоды его жизни. Это "собранье пестрых глав" не ставит своей задачей восстановить всю большую биографию артиста и человека. На страницах предлагаемой книги авторы попытались рассказать, каким был Владимир Абрамович для нас. Наш друг. Наш партнер. Наш учитель. Наш сосед. Наш родственник. Наш Этуш", - сказала Кузьмина.

"Третьей в списке юбилейных изданий значится поэтическая книга верной вахтанговки, заслуженной артистки России Елены Сотниковой "Если б я не была актрисой..." Люди, знакомые с творчеством Елены (Сотниковой), сразу согласятся с тем, что жанр "поэтическая книга" точнее отвечает ее сути, чем "книга стихов", - пояснила пресс-атташе, добавив, что после презентации новые книги можно будет приобрести в книжных лавках театра (на Основной и Новой сценах) до начала спектаклей и во время антрактов.