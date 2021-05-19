Манижа выступит в первой части финала "Евровидения"

РОТТЕРДАМ, 19 мая. /ТАСС/. Представительница России Манижа выступит в первой части международного конкурса "Евровидение-2021" 22 мая. Соответствующий номер выпал ей на жеребьевке во время пресс-конференции после полуфинала.

"Россия будет выступать в первой части", - сказала ведущая конференции.

Представительница России пообещала оставаться собой на выступлении в финале "Евровидения".

"Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. <…> В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", - сказала Манижа.

Артистка также призвала больше петь по-русски на "Евровидении". "Люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с песней на русском языке. 18 лет назад "Тату" были на евровизионной сцене и пели по-русски. Так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски", - заявила певица. "Я хочу, чтобы мы больше пели на русском языке, потому что русский язык прекрасен, он невероятный", - добавила она.

Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме. По его результатам вместе с Манижей в музыкальном соревновании остаются исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, с Кипра, Мальты и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал также выйдут 10 участников. Автоматически финалистами становятся представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (стран, которые основали конкурс) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).