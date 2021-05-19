Объявлен лонг-лист соискателей литературной премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Международная премия имени Фазиля Искандера объявила длинный список соискателей, в него вошли писатели Роман Сенчин, Вадим Месяц и другие. Об этом ТАСС рассказали в Русском ПЕН-центре, учредившим премию.

"В этом году свои произведения на конкурс прислали более 150 авторов. Среди них известные мастера прозы, поэзии, сценаристики и перевода: Светлана Василенко, Анатолий Головков, Даур Начкебиа, Бахытжан Канапьянов, Анастасия Ермакова, Вадим Месяц, Роман Сенчин, Владимир Тучков", - сказал собеседник агентства.

В нынешнем конкурсе участвуют литераторы, киносценаристы, драматурги и переводчики из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Португалии, США, Турции, других стран.

"Пять лет существования премии имени нашего великого писателя Фазиля Искандера доказали, что русская литература, создаваемая представителями разных национальностей, пишущих на русском языке, живет и укрепляется так же, как и вся наша огромная страна, - сказал ТАСС президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Евгений Попов. - С каждым годом мы получаем все больше и больше конкурсных работ не только из России. <...> Ведь премия Искандера открывает дорогу к всенародному признанию, имена победителей становятся известными всей читающей публике".

В свою очередь вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри Борис Евсеев заметил, что Искандер многому научил русскую литературу. "Научил без натуги преодолевать противоречия между автором и повествователем, научил искать и находить собственную интонацию, голос собственной прозы. Многие наши конкурсанты следуют путем Искандера, не подражая ему, но учитывая его бесценный опыт, блестящие стилевые и жанровые находки", - сказал Евсеев.

В этом году к номинациям "Проза", "Поэзия", "Дерево детства", "Киносценарий и драматургия", добавлена новая категория - "Бесценное достояние". Премия в этой номинации будет вручаться как автору, так и переводчику. Объявление финалистов состоится в сентябре.