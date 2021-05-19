Союз композиторов России запускает программу творческих заказов для авторов и исполнителей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ запускает программу заказов новых произведений российским композиторам "Ноты и квоты", которая призвана соединить авторов музыки и исполнителей друг с другом и дать жизнь новым сочинениям. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Союза композиторов России.

"Союз композиторов России при поддержке Минкультуры России объявляет программу "Ноты и квоты" для продвижения новых сочинений российских композиторов. Проект задуман так, чтобы свести композиторов и исполнителей друг с другом. Творческие коллективы и солисты могут заказать сочинение композитору, который является членом Союза композиторов. Если заявка побеждает, то новое сочинение должно быть исполнено в течение следующих концертных сезонов - с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года, а автор музыки получит свой гонорар", - рассказали в пресс-службе.

Программа предусматривает финансирование четырех сочинений для камерного состава или соло, трех - для малого ансамбля, двух - для большого ансамбля, одного - для оркестра и (или) хора. Гонорары композиторов будут в диапазоне от 160 тыс. до 800 тыс. рублей. Как подчеркивают в пресс-службе, проект является первым шагом к систематической финансовой и организационной поддержке композиторов, его основная задача - поддержать творчество современных российских авторов, чтобы их произведения исполнялись на российских и мировых сценах.

"Сейчас многие коллективы хотели бы расширять свой репертуар и заказывать новые сочинения, это относится как к отечественным, так и к зарубежным коллективам, которые тоже хотят исполнять современную русскую музыку. Теперь они смогут это сделать, если выступят в качестве заявителей программы "Ноты и квоты". Оркестр, ансамбль, хор или отдельный солист из любой страны может сделать заказ любому композитору, а программа его профинансирует. Мы надеемся, что эта программа станет ежегодной и будет развиваться", - приводятся в сообщении слова генерального директора Союза композиторов России Карины Абрамян.

Поддержка инициативы от самих музыкантов

Заявки на участие в программе принимаются до 1 июля 2021 года, их могут подавать как солисты, ансамбли, хоры и оркестры, так и институции - филармонии, концертные залы, театры, фестивали. Заявки исполнителей будут рассматриваться на конкурсной основе, предпочтение будет отдаваться тем, кто запланирует исполнение нового сочинения на нескольких площадках, дополнительным преимуществом станет исполнение на площадках, расположенных в разных городах и странах.

"Программа нацелена не на поддержку отдельных имен - в этом случае сложно было бы избежать столкновения вкусов, эстетических предпочтений и убеждений. Программа поддерживает инициативу, исходящую от самих музыкантов, желающих заказать новое сочинение композитору и готовых гарантировать этому сочинению заметную концертную жизнь - не только на российской, но и на международной сцене, ведь для музыки нет границ", - говорит советник гендиректора Союза композиторов России, музыкальный руководитель "Электротеатра Станиславский" Дмитрий Курляндский, его слова приводит пресс-служба.