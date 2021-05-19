Видео Манижи на "Евровидении" стало самым популярным среди участников первого полуфинала

РОТТЕРДАМ, 19 мая. /ТАСС/. Запись выступления представительницы России Манижи в первом полуфинале конкурса "Евровидение" стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь набрав 1 млн просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. Об этом сообщила в среду пресс-служба Первого канала.

По итогам первого полуфинала Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") прошла в финал конкурса, который состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Певица выступит в его первой части. В России состязание транслирует Первый канал.

"Выступление российской певицы Манижи с песней Russian Woman на "Евровидении-2021" в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров", - сказали в пресс-службе.

Телеканал напомнил, что это уже второе достижение конкурсной композиции Russian Woman. "Видео национального отбора, прошедшего на Первом 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе - 11 млн просмотров", - отметили на канале-вещателе конкурса.