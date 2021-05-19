В Петербурге выставят на торги первое прижизненное издание "Евгения Онегина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина выставят на торги 27 мая в Петербурге. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов).

"Для читающей публики того времени роман Пушкина был аналогом сериала: "Евгений Онегин" выходил с 1825 по 1832 год отдельными выпусками, содержащими каждый одну главу (так называемое "поглавное издание"); отрывки из романа печатались также в журналах и альманахах. На аукционе РАД будет представлено именно это издание "в главах" - восемь частей романа собраны под одним переплетом. Это одна из самых дорогих и редких русских книг. Представляет коллекционную ценность музейного уровня", - говорится в сообщении.

Стартовая цена лота составит 12 млн рублей. В РАД добавили, что в июле 2019 года на аукционе Сhristie's в Лондоне подобное издание ушло с молотка за 467,3 тыс. фунтов стерлингов ($582 тыс.). Также на аукционе будут представлены прижизненные издания поэм Пушкина "Братья разбойники" (1827 год, оценка 1,6-1,8 млн рублей) и "Казказского пленника" (1822 год, 1,8-2 млн рублей).

На торги будут выставлены и редкие автографы. Среди них кабинетная фотография композитора Петра Чайковского с его дарственной подписью (650-700 тыс. рублей), пуанты балерины Майи Плисецкой с ее автографом (350-380 тыс. рублей). "Такое на аукционах предметов искусства РАД, пожалуй, впервые. Мы продаем обувь и к тому же бывшую в активном употреблении. Но это не просто обувь, а настоящие туфельки Золушки - пуанты великой русской балерины Майи Плисецкой, в которых она танцевала. На одном из пуантов черным фломастером написано: "Ирочке. М. Плисецкая. 8/II/79". Пуанты были подписаны и подарены лично Майей Михайловной артистке ансамбля И. Моисеевой в 1979 году", - отмечают в пресс-службе организатора торгов.

Еще одним интересным лотом в этой категории является записка Григория Распутина князю Феликсу Юсупову (760-780 тыс. рублей). "Особую историческую ценность лоту придает тот факт, что она написана Распутиным незадолго до его гибели и адресована одному из участников и, по общепринятому мнению, основному организатору убийства. Имеет коллекционную и музейную ценность", - пояснили в РАД. Впервые на аукционе в России будет представлен автограф лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, автора теории относительности Альберта Эйнштейна (500-550 тыс. рублей). Подпись поставлена на титульном листе книги Адольфа Вюльнера "Экспериментальная физика и учение о радиации" (Лейпциг, 1890 год).

Всего на предстоящий аукцион выставлено 311 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, коллекционные виниловые пластинки, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства. Диапазон начальных цен - от 1 тыс. до 12 млн рублей.