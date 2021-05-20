Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в фильме по мотивам "Мастера и Маргариты"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в картине по мотивам романа "Мастер и Маргарита", съемки планируется начать в июле текущего года. Об этом рассказал на очной защите Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства режиссер Михаил Локшин.

"Производство у нас в разгаре, через месяц вступаем в съемки. Мастер и Маргарита - Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграет иностранный актер", - сказал Локшин.

Он отметил, что фильм не будет чистой экранизацией книги Михаила Булгакова, в нем предполагаются некоторые отступления. Главным героем картины станет писатель, который встречает свою музу - Маргариту, и начинает писать роман. Булгаковеды консультируют авторов проекта, добавил режиссер. Премьера запланирована на конец 2022 - начало 2023 года.

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.