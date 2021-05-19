Русский музей открыл для посетителей воссозданные залы Михайловского замка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Государственный Русский музей, крупнейший в мире музей русского искусства и уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга, открыл для посетителей в среду восстановленные залы Михайловского замка времен Павла I, интерьеры которых были утрачены еще в XIX веке. Как сообщила пресс-служба Русского музея, с 19 мая экспозиция замка расширилась четырьмя парадными интерьерами, в одном из которых размещена портретная галерея Романовых.

"Открываются парадные залы Михайловского замка (Воскресенский, зал, Тронный зал, Галерея Арабесок, апартаменты камер-фрейлины Протасовой), реставрация которых была осуществлена в 2020 году по поручению президента Российской Федерации В. В. Путина. Также посетители увидят новый раздел постоянной экспозиции, посвященный династии Романовых и истории Михайловского замка", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Анфиладу воссозданных парадных апартаментов императора Павла I открывает Воскресенский зал - огромное двусветное, прямоугольное в плане помещение, созданное в 1798-1801 годах по проекту архитектора Винченцо Бренны. Зал предназначался для проведения балов в дни праздников, официальных приемов, на которые собирались иностранные послы и министры. В этом зале в середине марта 1801 года было выставлено для прощания тело погибшего императора Павла I.

За Воскресенским следует Большой Тронный зал императора Павла I, созданный в 1798-1801 годах по проекту Бренны. В нем воссоздано бархатное убранство стен в соответствии с обликом зала времен Павла I - материал для этого был заказан в парижской мануфактуре, работающей по историческим образцам. В Галерее арабесок расчищены и отреставрированы барельефы над окнами и старинные двери с искусной резьбой, воссозданы ложные окна с зеркалами и искусственный мрамор на пилястрах. Бывшие покои камер-фрейлины А. С. Протасовой восстановлены с ориентацией на планировку и состояние интерьеров середины XIX столетия, в них реконструирована "Галерея портретов Высочайших особ фамилии Романовых" из произведений, принадлежащих Русскому музею.

Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора Русского музея по комплексной реконструкции и капитальному ремонту Владимир Баженов, восстанавливать залы пришлось практически "с нуля".

"Здесь не было вообще ничего. После 40 дней проживания здесь Павла I, буквально в течение года с момента его убийства отсюда все убрали, даже бархатную отделку стен и весь мрамор с лестницы. Затем залы передали в инженерное ведомство, здесь были модельные мастерские, потом библиотека. Когда залы были переданы Русскому музею, здесь практически не было ни пола, ни потолка, ни отделки. Здесь все восстановлено с нуля, и будущий посетитель увидит это в первый раз - не так, как было до реставрации, а так, как не было со времен Павла I", - сказал он.

История замка

Михайловский замок построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла I, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения.

Русский музей получил в свое распоряжение Михайловский замок в 1990-е годы, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию, но парадные залы еще долгое время оставались заняты Центральной военно-морской библиотекой. В апреле 2018 года ее фонды были полностью переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею провести реставрацию этих залов.