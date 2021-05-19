Исполнитель от Исландии на "Евровидении" сдал положительный тест на COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 19 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус одного из членов группы Dai og Gagnamagni, представляющей Исландию с песней 10 Years на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, показал положительный результат. Об этом глава коллектива Дади Фрейр написал в среду в Twitter.

"Сегодня утром у участника группы Gagnamagni был положительный результат теста [на коронавирус]. К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем принимать участие в репетиции сегодня или в прямом эфире завтра, и вместо этого будет использована запись нашей второй репетиции. Мы все были очень осторожны на протяжении всей поездки, поэтому это стало огромным сюрпризом", - отметил он.

Делегация Исландии шокирована, сообщил шведскому телеканалу SVT ее представитель Рунар Фрейр. "Мы все еще ждем информации от Eвропейского вещательного союза. Но могу сказать, что исландская делегация шокирована", - прокомментировал он.

16 мая организаторы конкурса сообщили, что член исландской делегации получил положительный результат теста на коронавирус и был изолирован. Исполнители страны не были в непосредственном контакте с инфицированным человеком, результаты тестов остальных членов делегации были отрицательными.

65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран, Россию представляет певица Манижа с песней Russian Woman, которая, выступив в первом полуфинале, вышла в финал. На фоне пандемии коронавируса организаторами принят ряд мер, направленных на то, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции.