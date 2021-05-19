Представители Исландии решили не выступать вживую на "Евровидении" из-за COVID-19

РОТТЕРДАМ /Нидерланды/, 19 мая. /ТАСС/. Исландская музыкальная группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую на "Евровидении" из-за того, что один из членов музыкального коллектива сдал положительный тест на коронавирус. Об этом объявили в среду организаторы конкурса.

"Сегодня (19 мая) член исландской группы Da i og Gagnamagni сдал положительный тест на коронавирус, - говорится в пресс-релизе. - В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Da i og Gagnamagni приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой".

В ходе полуфинала, который состоится в четверг, песня исландских исполнителей будет показана в записи, сделанной во время репетиции 13 мая.