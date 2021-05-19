Режиссер "Т-34" планирует снять фильм о битве подлодки с кракеном

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Режиссер "Бригады" и "Т-34" Алексей Сидоров снимет фантастическую картину о битве подлодки с морским чудовищем "Кракен", начало съемок запланировано на 2022 год. Об этом рассказал на очной защите Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства гендиректор кинокомпании "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" Леонид Верещагин.

"Это новый проект "Кракен", речь идет о поединке нашей атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана <…> Мы находимся в подготовительном периоде, снимать будем через год, может, чуть задержимся", - рассказал Верещагин.

Он отметил, что история будет фантастической, при этом все сценарные и художественные решения подчеркнут важность работы моряков, которые "без страха и упрека выполняют свой долг". Режиссером проекта станет Алексей Сидоров. Он рассказал, что планирует использовать большое количество натурных съемок, а также предложит актерам пройти тренинги по морскому делу. По мнению Сидорова, работа над фильмом займет несколько лет.

Тимур Бекмамбетов представил на питчинге мультфильм "Ходжа Насреддин". По словам режиссера, к команде проекта присоединился Тэрри Россио, работавший над анимационными картинами "Шрек", "Аладдин" и другими. Бюджет фильма составит около 500 млн рублей, выпустить его планируется весной 2024 года. "Это волшебная сказка, в которой много тепла, вкуса, восточного юмора", - поделился он.