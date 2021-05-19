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Минкультуры спросили о возможности проката в России нового фильма "Золушка"

Картина оказалась в центре внимания еще до премьеры из-за "гендерно-нейтральной феи-крестной", роль которой исполнил актер Билли Портер

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой, в котором просит предоставить информацию о возможности выдачи прокатного удостоверения новому голливудскому фильму "Золушка". Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в среду.

Фильм до премьеры привлек внимание общественности из-за "гендерно-нейтральной феи-крестной", роль которой исполнил актер Билли Портер.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления в адрес Совета информации по следующим вопросам. Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче, необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ", - говорится в обращении.

По мнению Кабанова, отсутствие информации о фильме и данных о возможности получения им прокатного удостоверения на территории РФ "дает дополнительные поводы для распространения не только фейк-новостей, но и создания ненужной агрессивной атмосферы".

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