Минкультуры спросили о возможности проката в России нового фильма "Золушка"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой, в котором просит предоставить информацию о возможности выдачи прокатного удостоверения новому голливудскому фильму "Золушка". Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в среду.

Фильм до премьеры привлек внимание общественности из-за "гендерно-нейтральной феи-крестной", роль которой исполнил актер Билли Портер.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления в адрес Совета информации по следующим вопросам. Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче, необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ", - говорится в обращении.

По мнению Кабанова, отсутствие информации о фильме и данных о возможности получения им прокатного удостоверения на территории РФ "дает дополнительные поводы для распространения не только фейк-новостей, но и создания ненужной агрессивной атмосферы".