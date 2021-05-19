Губернатор Смоленской области просит дополнительные средства на ремонт крепостной стены

ТАСС, 19 мая. Губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился с просьбой в Министерство культуры РФ о выделении дополнительных средств на проведение противоаварийных работ первой необходимости на участках Смоленской крепостной стены. Об этом глава регионе сообщил в среду на своей странице "ВКонтакте".

Как сообщалось, в ночь на 1 мая обрушилась часть 21-го прясла крепостной стены, по данным агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), на тот момент реставрационные работы еще не начинались. Планируется разработка проектно-сметной документации на комплексную консервацию поврежденного прясла и других объектов Смоленской крепости, не вошедших в проект реконструкции.

"В интересах смолян с целью сохранения Смоленской крепостной стены направил письмо в адрес министра культуры Ольги Борисовны Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного федерального финансирования для проведения первоочередных противоаварийных работ на отдельных участках крепости, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии", - сообщил Островский.

По его словам, на отдельных участках крепостной стены реставрационные работы в рамках выделенного ранее финансирования не запланированы. К ним относятся прясла - участки стены между башнями - вдоль улицы Дзержинского, в районе Мостика вздохов в Лопатинском саду и на улице Студенческой. "Ряд недавних инцидентов вызывает серьезные опасения за здоровье и жизнь людей, которые, находясь там, могут пострадать. Рассчитываю, что Министерство культуры поддержит мое обращение", - добавил Островский.

О сумме дополнительно запрашиваемых средств пока не сообщается.

О памятнике

Памятник архитектуры, истории и культуры Смоленская крепостная стена построен в конце XVI - начале XVII вв. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.

В 2018 году объект передали в ведение агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В ноябре того же года состоялась рабочая встреча губернатора региона Алексея Островского с занимавшим тогда должность премьер-министра РФ Дмитрием Медведевым, по результатам которой глава правительства принял решение поддержать обращение администрации региона и выделить на проведение реставрационных работ 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Часть восстановительных работ проводилась в 2020 году, в январе 2021 года сообщалось, что на реставрацию пяти башен и двух участков крепостной стены направят порядка 300 млн рублей, после чего восстановленные объекты передадут музею национального значения "Смоленская крепость".