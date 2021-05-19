Борис Акунин не планирует воскрешать Эраста Фандорина в новых книгах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин не планирует воскрешать персонажа Эраста Фандорина в своих новых книгах.

"Воскрешать Фандорина в каких-то произведениях, действия которых происходят после окончания романа "Не прощаюсь", я не собираюсь. А рассказывать какие-то истории из его полной приключений жизни - да", - сказал писатель в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Услышать о новых приключениях Фандорина читатели смогут уже в формате аудиоспектакля: "Писать роман про Эраста Фандорина мне уже не интересно. Я там ничего нового для себя открыть не могу. А вот сделать, например, аудиокнигу, аудиоспектакль про какие-то новые приключения Эраста Фандорина - я, пожалуй, сделал бы. Кроме того, я уже вижу, что все вокруг в этот период стали слушать аудиокниги, аудитория невероятно выросла. В данном случае я и читатель находимся примерно на одной волне".

Персонаж Фандорина также может появиться в одной из новел сборника "Самоучитель по беллетристике", над подготовкой которого сейчас работает писатель. По его словам, в книгу войдут 10 уроков по беллетристике, эссе с историями и заданиями от автора.

"После каждого урока даю задание - предлагаю написать новеллу определенного жанра, стиля и формата, читателю. И одновременно выполняю это задание сам. То есть это еще и как сборник новелл. Я думаю, что в какую-нибудь из них я обязательно Фандорину посвящу", - отметил Акунин.

Писатель также сообщил, что планирует написать еще две книги в рамках работы над историческим проектом "История российского государства". "Мне осталось написать один последний том, который будет посвящен царствованию Николая II. Это очень важный и, наверное, самый главный и самый грустный, тяжелый период. Потому что речь пойдет о гибели государства <…> Потом будет роман к этому тому, я с самого начала представлял себе какой. И вот на этом проект, основной проект, как он был первоначально замыслен, кончится", - заявил он.

При этом расставаться с исторической темой Акунин не планирует. "Я сейчас думаю, что мне расставаться с этой темой не хочется, наверное, и не получится. Думаю о том, чтобы сделать отдельную книгу - краткую историю российского государства, где я в одном томе соберу самое важное", - сказал он. В новой книге он намерен лучше сформулировать концепцию, которая появилась в ходе работы над проектом "История российского государства": "Когда я начинал 10 лет назад, у меня никакой концепции не было. И не было никакого представления о том, к каким выводам я приду. Они сформировались по ходу работы, и теперь мне, наверное, было бы интересно привести все это в более стройный вид, выстроить это как систему".