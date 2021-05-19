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Умерла актриса и радиоведущая Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 99-м году жизни

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова умерла на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в среду в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где актриса работала с 1945 по 2003 год.

"Галина Григорьевна умерла, это подтвердил ее сын", - сказала собеседница агентства.

Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. Актриса пришла в Центральный детский театр в 1943 году после окончания Московской театральной студии и сразу стала ведущей актрисой театра. Она служила в театре до 2003 года. За эти годы она сыграла более 60 ролей. Помимо этого, она снималась в кино. Была ведущей программ "С добрым утром!", "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

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