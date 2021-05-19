{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евровидение - 2021
Обновлено 

Сергей Лазарев не исключил участия в "Евровидении" в третий раз

Певец уже представлял Россию на конкурсе в 2016 и 2019 годах
Сергей Лазарев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Сергей Лазарев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РОТТЕРДАМ, 19 мая. /ТАСС/. Российский певец Сергей Лазарев не исключил, что примет участие в "Евровидении" в третий раз. Артист в среду стал участником традиционной Eurovision Village ("Деревни Евровидения") - серии концертов от организаторов конкурса, которая проходит параллельно конкурсной программе, в этом году в формате онлайн.

Лазарев представлял Россию на "Евровидении" в 2016 и 2019 году. Оба раза певец был в фаворитах смотра и занимал третье место.

"Посмотрим, пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому", - сказал Лазарев. Ведущий предположил, что российскому певцу "следует вернуться на "Евровидение". "Спасибо, я вернусь", - ответил Лазарев.

Певец также высоко оценил конкурсную песню Манижи Russian Woman ("Русская женщина"). "В этом выступлении много посылов. Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп - всего", - сказал Лазарев.

По итогам первого полуфинала Манижа прошла в финал конкурса, который состоится 22 мая на арене "Ахой" в Роттердаме. Певица выступит в его первой части.

Теги
НидерландыРоссияЛазарев, Сергей ВячеславовичЕвровидение - 2021
Евровидение - 2021
Манижа оценила свое выступление в полуфинале "Евровидения"
Певица рассказала, что довольна выступлением, не было ощущения, что "где-то не додала или что-то не дожала"
Манижа оценила свое выступление в полуфинале "Евровидения"
Читать полностью