В Японии в возрасте 54 лет умер автор известной манги "Берсерк"

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Автор известного во всем мире комикса-манга "Берсерк" Кэнтаро Миура умер в возрасте 54 лет. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте издательства Hakuensha сообщении.

"С прискорбием сообщаем, что в возрасте 54 лет от разрыва аорты умер мангака Кэнтаро Миура", - говорится в сообщении. В издательстве выразили глубокую благодарность автору за многолетний труд и читателям за неизменную поддержку.

Манга "Берсерк", впервые увидевшая свет в 1989 году и выходящая по сей день, была дважды экранизирована. Согласно данным проведенного в этом году опросу телеканала TV Asahi , "Берсерк" входит в топ-100 самых популярных комиксов-манга за всю историю. К настоящему времени было продано более 40 млн экземпляров комикса, повествующего о приключениях вооруженного гигантским мечом наемника Гатса в мире, напоминающем средневековую Европу.