Организацию Дельфийских игр в 2021 году в Перми обеспечат 350 волонтеров

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. XX молодежные Дельфийские игры России в Перми стартуют в пятницу в очном формате, в отличие от предыдущих, которые проходили в дистанционном формате в Омске. В волонтерский корпус вошли 350 человек, сообщили в четверг организаторы игр.

"Для обеспечения всех организационных процессов, например, сопровождения участников, гостей и жюри, работы в центральном штабе и штабах на местах, был сформирован волонтерский корпус, в состав которого вошли 350 человек", - говорится в сообщении.

В первую очередь волонтерами стали студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры и Пермского музыкального колледжа. Волонтеры уже получили форму и приступили к работе.

Конкурсная и фестивальная программа XX Дельфийских игр включает 28 номинаций. В их числе фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования. Участниками игр станут 1,8 тыс. человек. Выступления пройдут в Пермской краевой филармонии, Пермском цирке, универсальной библиотеке им. А. М. Горького, Пермском государственном институте культуры и других.

Организаторы конкурса сообщили и об официальном Дельфийском десерте, который был специально придуман для юбилейных Дельфийских игр. В состав десерта входят тонкий молочный бисквит, шоколадный мусс с ароматом ванили из белого шоколада и сыра маскарпоне, компоте из клубники. Дельфийский десерт можно попробовать в дни проведения игр.

Дельфийские игры - соревнования молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет по номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другие). Они проводятся ежегодно с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н.э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1,6 тыс. лет назад и возрождены лишь в начале XX века.