Студия Горького снимет документальный фильм к 100-летию со дня рождения академика Сахарова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Киностудия имени Горького в год 100-летия со дня рождения создателя водородной бомбы, академика и правозащитника Андрея Сахарова начала съемки документального фильма с элементами анимации о его жизни и работе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба студии.

"Снимать фильм о Сахарове - это большая ответственность. Когда имеешь дело с такой биографией, главное - избежать пафоса байопика. Именно поэтому мы решили снять фильм в жанре "анимадок". Такой ход меняет ракурс, позволяет избежать тяжести и клише фильма-портрета. Благодаря анимации зритель иначе воспринимает происходящее на экране, смотрит на него под другим углом. Это такой брехтовский способ: отодвигаешь от себя интимное, и оно начинает выглядеть со стороны иначе. Анимация дает возможность абстрагироваться, а это особенно важно для фильмов на откровенные и слишком личные темы. А наш фильм очень личный", - рассказала креативный продюсер документального кино студии Горького Анастасия Рыцина, которую процитировали в пресс-службе.

Режиссером фильма стал Григорий Курдяев, который ранее представил документальный фильм "Против течения" о 19-летнем паралимпийце Андрее Филиппове. Зрители фильма под рабочим названием "Сахаров просит слова" увидят героя в один из поворотных моментов его биографии. Первые два года пребывания академика вместе с супругой Еленой Боннэр в горьковской ссылке в 1980-1981 годах авторы воссоздадут при помощи документальной анимации и отрывков из его личных записей.

"Именно этот эпизод ярко и увлекательно раскроет перед зрителем личность Андрея Дмитриевича. Его внутреннюю свободу и острое чувство справедливости, упорство и целеустремленность, верность своим принципам. Такие качества даны немногим", - поделился режиссер.

В картину войдут кадры из Нижнего Новгорода, снятые в квартире, в которой жил Сахаров, интервью с родственниками и знакомыми академика, учеными и правозащитниками из России, Израиля и США. Анимационные образы академика и его супруги оживит на экране художник-аниматор София Богданова. Фильм создается при поддержке Минкультуры.