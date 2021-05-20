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Победитель "Евровидения-2019" заразился коронавирусом и не выступит вживую в финале

Дункан Лоуренс может выступить в записи или по видеосвязи

РОТТЕРДАМ /Нидерланды/, 20 мая. /ТАСС/. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс заразился коронавирусом и не сможет выступить вживую во время финала конкурса. Об этом сообщили в четверг организаторы "Евровидения".

"Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус, - говорится в сообщении. - Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале "Ахой" в Роттердаме".

Вместе с тем, появление голландца "запланировано перед аудиторией в другой форме", возможно, в записи или по видеосвязи.

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Пандемия COVID-19Евровидение - 2021
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