Победитель "Евровидения-2019" заразился коронавирусом и не выступит вживую в финале

РОТТЕРДАМ /Нидерланды/, 20 мая. /ТАСС/. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс заразился коронавирусом и не сможет выступить вживую во время финала конкурса. Об этом сообщили в четверг организаторы "Евровидения".

"Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус, - говорится в сообщении. - Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале "Ахой" в Роттердаме".

Вместе с тем, появление голландца "запланировано перед аудиторией в другой форме", возможно, в записи или по видеосвязи.