Адвокат Моргенштерна опроверг информацию о результатах экспертизы клипов рэпера

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Представитель защиты музыканта Алишера Валеева (Моргенштерн) заявил, что экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД, не подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств. Тем самым адвокат Сергей Жорин опроверг слова директора Лиги безопасного интернета, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной.

"Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства", - сказал ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин.