Нижний Новгород станет библиотечной столицей России в 2022 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 мая. /ТАСС/. Статус библиотечной столицы России на 2022 год получил Нижний Новгород, который станет местом проведения XXVI Всероссийского библиоконгресса в следующем году, сообщили в четверг в ходе церемонии закрытия XXV ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, проходившей в Петрозаводске.

"В 2022 году библиотечной столицей России станет Нижний Новгород", - объявил ведущий церемонии закрытия со сцены в Национальной библиотеке Карелии.

Принимать почетный статус в Карелию приехала заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина. Библиотечная сеть региона насчитывает почти тысячу учреждений, а Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. Ленина в 2021 году отметит 160 лет со дня основания, 800-летие также отмечает в этом году сам город.

"Для нас это большая честь. Вам очень повезет: в следующем году вы увидите обновленный Нижний Новгород, современный, динамичный. Именно такой, какой должна быть принимающая сторона XXVI Всероссийского библиоконгресса", - сказала Лупина.

XXV Библиоконгресс проходил в Петрозаводске с 17 по 20 мая. Петрозаводск сохранял статус библиотечный столицы страны два года подряд, так как из-за пандемии коронавируса в 2020 году ежегодную конференцию РБА было решено не проводить. Общей темой обсуждения стали пути реализации стратегии развития библиотек до 2030 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2021 года. В ходе конгресса прошли два пленарных заседания, а также заседание правления ассоциации, более 25 секций, круглых столов, где обсудили вопросы библиотечного дела, поддержки чтения, развития книгораспространения и книжной торговли.