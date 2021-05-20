Иллюстрации Кустодиева к произведениям Некрасова представят на выставке в музее Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Акварельные иллюстрации к произведениям Николая Некрасова, созданные Борисом Кустодиевым, детские рисунки поэта Николая Добролюбова и прядь волос писателя Николая Чернышевского стали экспонатами выставки, открывшейся в четверг в Санкт-Петербурге. Экспозиция в Музее-усадьбе Г. Р. Державина посвящена 75-летию открытия Мемориального музея-квартиры Некрасова.

"На стенах зала - акварельные иллюстрации к произведениям Некрасова Бориса Кустодиева, Александра Вахрамеева, Константина Савицкого, ставшие первыми экспонатами открывшегося в 1921 году первого музея поэта. Автографы Некрасова представлены его письмами к Николаю Холшевникову, вице-инспектору корпуса лесничих, знакомому поэта по их общему увлечению охотой. Посетители увидят портрет Николая Чернышевского (фотография 1888 года) и прядь его волос, портрет Николая Добролюбова и его детские рисунки", - рассказали в отделе по связям с общественностью Всероссийского музея А. С. Пушкина (к его комплексу относятся Музей-усадьба Державина и Музей-квартира Некрасова).

Перед выставочным залом размещены более двух десятков планшетов с видеорядом, составленным из принадлежащих музею Некрасова предметов и документов и дополненным цитатами из писем, воспоминаний современников и произведений, по которым можно подробно ознакомиться с биографией поэта. "На выставке также представлены путеводители разных лет и фотографии фрагментов экспозиционных залов музея-квартиры, подобранные таким образом, что можно проследить изменения, происходившие в комнатах музея", - отметили в музее.

Сам Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова в настоящее время закрыт на ремонт и реставрацию. 5 декабря этого года исполнится ровно 75 лет со дня его открытия в доме на Литейном проспекте, 36, где в квартире второго этажа поэт прожил последние двадцать лет, с 1857 по 1877 годы. В 1946 году это событие было приурочено к 125-летию со дня рождения поэта.

"Всероссийский музей А. С. Пушкина обладает самой полной коллекцией мемориальных вещей, связанных с жизнью и творчеством Некрасова. В последние годы музей активно пополняет свою коллекцию предметами, связанными с бытом и культурой второй половины XIX века. Это позволит в ходе проводимой в настоящее время очередной реэкспозиции внести изменения и дополнения, касающиеся бытовой стороны жизни Некрасова в квартире на Литейном", - сказали в музее.

На церемонии открытия музея 75 лет назад основоположник отечественного некрасоведения Владислав Евгеньев-Максимов сказал: "Мы возвращаем поэту его дом". Эти слова дали название выставке - "Дом поэта", рассказали в музее. Поначалу музей был филиалом Литературного музея Института русской литературы АН СССР, а в 1953 году, переданный в ведение Министерства культуры, стал частью Всесоюзного (ныне Всероссийского) музея А. С. Пушкина.