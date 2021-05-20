Музей "Екатерининский корпус" открыли в Петергофе после двухлетней реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Самый большой парадный дворец Нижнего парка музея-заповедника "Петергоф" - Екатерининский корпус - открылся в четверг после комплексной реставрации, длившейся два года. Церемонию открытия приурочили к 35-летию первой масштабной реставрации музея, которая завершилась в конце мая 1986 года.

"В одном из парадных интерьеров - в Западной приемной - удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны, - маску льва и шлем в окружении пальметт. В этом же интерьере для обозрения посетителей открыли сохранившуюся роспись середины XVIII века в виде аллегорической маски, найденной, но не открытой в 1945 году", - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Во время проведения гидроизоляционных работ в подвальных помещениях специалисты обнаружили фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой воссоздали покрытие пола в подвале. В числе наружных работ отреставрировали два каменных крыльца, установленные по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, и при расчистке красочного слоя на восточном крыльце был обнаружен исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века. "В этот чуть более темный, чем мы привыкли видеть, "растреллиевский" цвет теперь окрашен весь фасад дворца", - отметили в музее.

Интерьеры дворца также обновились: была очищена лепка, изразцовые печи и камины, отреставрирована декоративная роспись. После проверки состояния и укрепления черных полов во всех интерьерах полностью заменили паркет, применив исторические породы дерева - дуб, дуб мореный и тик. В галерее корпуса в оконных проемах установили воссозданные по технологии XVIII века подъемные механизмы.

"Помимо реставрационных задач, сотрудники ГМЗ "Петергоф" предприняли попытку адаптировать экспозицию Екатерининского корпуса к потребностям современных посетителей. Музей оборудован пандусами для маломобильных групп населения. Все залы музея снабжены аннотациями не только на русском и английском языках, но и выполненные шрифтом Брайля", - также отметили в музее. Для тактильного восприятия в музее размещены гипсовый слепок барельефа "Сбор винограда детьми", фрагменты изразцов и гипсового декора; для слепых и слабовидящих посетителей установили рельефные изображения картин из фондов музея-заповедника.

Кроме того, специально к открытию были разработаны мультимедийные приложения для интерактивных панелей, подаренных музею при содействии Фонда друзей Петергофа. "Приложение в Желтом зале в интерактивной форме расскажет о парадных сервизах, представленных в музее, и продемонстрирует, как их правильно сервировать. Экран, размещенный в Подогревальне, посвятили кулинарным пристрастиям российских императоров от Петра I до Николая II. Также посетители узнают о торжественных приемах, которые устраивались в Екатерининском корпусе со времен Елизаветы Петровны, какие высокие гости здесь бывали", - отметили в пресс-службе.

О Екатерининском корпусе

Екатерининский корпус построен при императрице Елизавете Петровне в 1747-1759 годах по проекту Растрелли. Отсюда 28 июня 1762 года супруга императора Петра III великая княгиня Екатерина Алексеевна тайно отправилась в Петербург, где в результате дворцового переворота была провозглашена императрицей Екатериной II. В память об этом событии в 1890-х годах дворец и получил свое название. При императрице Екатерине II интерьеры дворца были переделаны архитектором Кваренги в классическом стиле.

В 1928 году в Екатерининском корпусе была создана музейная экспозиция эпохи Екатерины II и Александра I. В годы Великой Отечественной войны здание каменного корпуса было сильно повреждено. Экспонаты, которые не успели эвакуировать, были утрачены, но значительная часть коллекции была сохранена и послужила основой при формировании экспозиции музея.