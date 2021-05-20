Первое заседание Ассамблеи "петровских музеев" планируют провести в Туле в июне 2021 года

ТУЛА, 20 мая. /ТАСС/. Первое заседание Ассамблеи "петровских музеев", создаваемой в РФ к 350-летию со дня рождения Петра I, планируется провести в Туле в конце июня 2021 года, ранее мероприятие планировалось организовать в Воронеже 9 июня. Об этом в четверг сообщила журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе рабочей поездки в Тульскую область.

"Мы рассчитываем на то, что в конце июня в Туле мы соберем это наше сообщество - Ассамблею "петровских музеев", хотели сделать это раньше, но не получится, нам не успеть организационно всех собрать, потому что людям приезжать из разных регионов страны нужно", - сказала Манилова.

По ее словам, заседание Ассамблеи приурочат к масштабному совещанию по развитию музейных маршрутов России, которое планируется провести в Туле 30 июня под эгидой Министерства культуры РФ, Союза музее России и правительства Тульской области. "Речь идет о стимулировании музейного туризма, культурного туризма, формировании в разных регионах спроса на музеи, о продвижении. <...> Пандемия отбросила нас с точки зрения спроса, посещаемости, внебюджетных доходов, как следствие и потоки восстанавливаются медленно", - отметила Манилова.

Замминистра сообщила, что активное участие в создании Ассамблеи принимают как федеральные, так и региональные музеи. "В этой Ассамблее будут участвовать ведущие федеральные музеи, это Государственный Эрмитаж, Музей Кремля, Государственный исторический музей, Тульский Музей оружия, "Петергоф". Регионы подают нам [предложения] как на региональные, так и муниципальные музеи, то есть музеи малых городов петровских, что для нас принципиально важно. Плюс это будут музеи Министерства обороны РФ и других ведомств", - добавила она.

О создании Ассамблеи "петровских музеев", которая в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I объединит федеральные и региональные музеи России, Манилова сообщила в апреле 2021 года. Планировалось, что первое заседание Ассамблеи состоится 9 июня в Дворцовом комплексе Ольденбургских под Воронежем. На этот день там намечено открытие выставки предметов царской утвари эпохи Петра I из фондов Государственного музея-заповедника "Петергоф".

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.