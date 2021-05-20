Фестиваль имени Сахарова в Нижнем Новгороде соберет около 400 деятелей искусств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова, который пройдет с 21 мая по 3 июня в Нижнем Новгороде и будет приурочен к 100-летию со дня рождения академика, соберет, как ожидается около 400 участников, сообщила журналистам художественный руководитель Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича Ольга Томина.

"Участниками фестиваля станут более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусств, никогда столько не было, это крупные коллективы с замечательными программами", - сказала Томина, по словам которой в Россию приедут гости из Италии, Германии, Франции и Нидерландов.

По ее словам, впервые на фестивале выступят два приглашенных оркестра, это Государственный Академический симфонический оркестр имени Светланова, а также Российский национальный оркестр. первые ожидается и выступление двух хоров, это камерный хор "Нижний Новгород" и Хоровая капелла России имени Юрлова. Среди гостей фестиваля также 10 солистов (музыканты), среди которых Денис Мацуев (фортепиано), Сергей Ролдугин (виолончель), Виталий Ватуля (саксофон) и Рудольф Бухбиндер (фортепиано).

"Бухбиндер - это пианист, которого знает весь мир, <...> в этот раз счастливая судьба приводит его в наш город", - отметила Томина.

Среди участников также семь дирижеров, в том числе Александр Скульский, Геннадий Дмитряк и Владимир Юровский, а также семь солистов (вокалистов), среди которых Светлана Лачина (сопрано), Евгения Сегенюк (меццо-сопрано) и Станислав Мостовой (тенор).

"Артисты кино, мастера художественного слова, солисты и музыканты - один именитее другого. Никогда не было на фестивале, чтобы было сразу семь дирижеров", - добавила худрук филармонии.

О фестивале

Первый Сахаровский фестиваль состоялся в 1992 году. За это время было проведено 15 фестивалей, на которых выступили около 6 тыс. участников из 23 стран мира, включая Германию, Францию, Китай, Мексику и Великобританию. Состоялось 246 симфонических, камерных литературных концертов и театральных спектаклей, 33 художественных и книжных выставки. В концертах приняли участие 116 коллективов, 312 солистов и 87 дирижеров.

В 1999 году Сахаровский фестиваль был принят в Европейскую ассоциацию фестивалей при ЮНЕСКО первым из российских фестивалей за всю полувековую историю этой международной организации.

Предполагается, что в 2021 году зрителями события станут более 10 тыс. нижегородцев, гостей из российских регионов и из-за рубежа. Программа фестиваля продлится две недели.