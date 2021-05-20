Спецпоказ фильма о коллекционерах и меценатах Морозовых состоится в "Иллюзионе" 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Документальный фильм "Морозовы. Без ума от искусства" французского режиссера Тани Рахмановой покажут в "Иллюзионе" в рамках проекта "Культурный обмен" 22 мая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кинотеатра.

"Документальный фильм о братьях Морозовых продолжает серию фильмов о выдающихся российских собирателях начала ХХ века, задуманную московским историком искусства Наталией Семеновой и парижским режиссером Таней Рахмановой. <…> В основе фильма - документальные материалы, многие из которых будут представлены российской публике впервые", - рассказали в пресс-службе.

Спецпоказ фильма о коллекционерах и меценатах, братьях Михаиле и Иване Морозовых станет частью проекта "Культурный обмен", в рамках которого "Иллюзион" и Госфильмофонд России в сотрудничестве с другими культурными институциями показывают картины о знаковых художниках и деятелях культуры ХХ века.

Фотографии из семейных альбомов и кадры кинохроники взяты для фильма из архива Госфильмофонда России. Повествование ведется от лица Маргариты Морозовой, вдовы Михаила Морозова, - вместе с ней зрители путешествуют по Европе, переживают войну, революцию, национализацию коллекций и другие события. В создании картине принимали участие ГМИИ имени Пушкина, Slow Production и Бюро художественного проектирования.

Проект "Морозовы. Без ума от искусства" представит соавтор сценария, главный специалист по истории русского коллекционирования рубежа XIX-XX веков, историк искусства Наталия Семенова.

Картина в этому году примет участие в Фестивале документального кино в Пейсаке, а осенью ее покажут на выставке о Морозовых в парижской галерее Fondation Louis Vuitton.