Краеведческий музей в Калязине переведут из здания церкви в бывший купеческий дом XIX века

ТАСС, 20 мая. Калязинский краеведческий музей в Тверской области, созданный более 100 лет назад и находящийся в приспособленном здании церкви, переведут в Дом купцов Полежаевых, построенный в начале XIX века. Реставрационные работы и подготовку помещений для экспозиций проведут в 2021-2022 годах, сообщили в пресс-службе облправительства.

"В 2021-2022 годах запланировано проектирование и проведение работ по восстановлению. <...> После реставрации в Доме купцов Полежаевых будут развернуты обновленные экспозиции краеведческого музея", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Ориентировочная стоимость реставрационных работ составит около 150 млн рублей, на эти средства обновят внутреннюю и наружную отделку здания, заменят коммуникации, благоустроят прилегающую территория, которая станет частью туристического квартала города Калязина. "Сейчас разрабатывается концепция новых экспозиций Калязинского краеведческого музея. Планируется разместить здесь разделы об археологии Верхнего Поволжья, историческую часть, посвященную Свято-Троицкому Макарьеву монастырю, усадебной жизни Калязинского уезда, этнографии Калязинского края, местным промыслам", - отметили в пресс-службе.

Калязинский краеведческий музей им. И. Ф. Никольского основан в 1920 году, ныне расположен в здании Богоявленской церкви, построенной в 1781 году. В экспозиции и фондах хранятся архитектурные, керамические, скульптурные фрагменты и росписи Калязинско-Троицкого монастыря, а также образцы прикладного искусства XVIII-XIX веков. Одна из экспозиций посвящена создателю и директору музея Ивану Федоровичу Никольскому, его имя было присвоено музею в 2002 году.

Дом купцов Полежаевых построен в конце XVIII - начале XIX века. Купцы первой гильдии вели торговлю хлебом как в Тверской губернии, так и за ее пределами, получили почетное потомственное гражданство города Калязина. В их двухэтажном доме в начале 1900-х годов размещалось механико-техническое училище, для которого позже построили другое здание.